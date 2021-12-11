Ankara Emniyetinin, Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, operasyonel birimlerce 1 Ekim-30 Kasım 2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 939 kişiden 339'unun etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerce teşhis ve beyan edilen 3 bin 7 kişiden 840'ının da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.