Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da ekim ve kasımda 939 FETÖ üyesi gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 939 FETÖ/PDY üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyetinin, Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, operasyonel birimlerce 1 Ekim-30 Kasım 2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 939 kişiden 339'unun etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerce teşhis ve beyan edilen 3 bin 7 kişiden 840'ının da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Etiketler: Ankara FETÖ Terörle Mücadele
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