Kayseri’nin Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesinde yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen 70 yaşındaki F.S.'nin ikametine gelen yakınları, kadını evde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri F.S.’nin öldüğünü tespit etti.

F.S’nin cenazesi incelemelerin ardından, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Boynunun kırık olduğu tespit edildi

Yapılan otopside F.S.'nin boynunun kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında F.S. ile beraber yaşayan kızı Ö.S., cinayet şüphesi üzerine gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından Ö.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.