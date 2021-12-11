"Türkiye 30 yıldır her zaman Moldova'nın yanındaydı. Biz Moldova'da yaşayan vatandaşlar, Gagavuzya'da hepimiz Türkiye'ye 'sağ ol' deriz."

Dilini ve adetlerini koruyan Gagavuz Türklerinden olan Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, tam bir Türkiye aşığı Gönülden bağlı olduğu ülkede yaşamaktan çok mutlu.

Cana yakın kişiliğiyle Türklerden büyük ilgi toplayan Croitor, büyükelçiliğin kapılarını TRT Haber'e açtı.

"İki ülkenin kültürleri son derece benzer"

Yaklaşık 2 yıldır büyükelçilik görevini yürüten Dmitri Croitor, büyükelçi olmadan öncede sık sık ziyarete geliyordu.

Türkiye'yi çok seven Büyükelçi, iki ülke kültürünün de son derece benzer olduğunu söylüyor.

Drmitri Croitor, "Bana hiçbir şey farklı gelmedi. Sadece bir şey, bu kadar sıcak kalplı bu kadar güzel yürekli bu kadar her zaman sana yardımcı olmaya hazır. Ben burada böyle bir halkla karşılaştım." dedi.

Mercimek çorbası ve Adana kebap en sevdikleri

En sevdiği yemekler mercimek çorbası ve Adana kebap olan Croitor, tatlı tercihi sütlaç, kabak veya ayva tatlısından yana kullanıyor. Ayrıca çok sevdiği Türk kahvesini de sade içiyor.

Büyükelçi, "Türkiye ve Moldova'nın yemeklerin birbirine çok benziyor. Burada en çok gözlemeyi beğeniyorum. Benim anam gözleme yapardı. Biz dolma deriz, sarmayla aynı." şeklinde konuştu.

"Türkçe kitaplar okuyorum"

Her gün Türk gazetelerini okuyor, mutlaka haberleri takip ediyor:

"Her gün yarımşar saat Türk dilinde kitaplar okuyorum. Bana, benim yüreğime, benim kalbime çok yakın."

Türkiye ile Moldova arasında vizesiz seyahat olanağı ve serbest ticaret anlaşması bulunduğunu hatırlatan Büyükelçi Croitor, herkesi Moldova'ya davet ediyor.

Haber: Zeynep Esendemir

Kamera: Aykut Olgun