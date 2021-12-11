ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasının bilançosu ağırlaşıyor.

Cuma gecesi etkili olmaya başlayan hortuma ilişkin açıklama yapan Kentucy Valisi Beshear, "Eyaletimizin tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum olduğuna inanıyorum" dedi.

Kentcuky'nin Maylfield kentinde hortumun vurduğu fabrikada 110 işçinin çalıştığını aktaran Beshear, "Eyalette ölü sayısının 50'yi aşıp 70'e çıktığını ve bunun 100'ü aşabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Beshear, ABD Başkanı Joe Biden'dan eyalet için acil durum ilan etmesi ve federal destek vermesi çağrısı yaptı.

ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırgalarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. https://t.co/vKu4jYNZd0 pic.twitter.com/YHrvCpmB2d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 11, 2021

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum kasırgası meydana geldi.

Arkansas yetkilileri, eyalette 2 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Arkansas eyaletinin kuzeydoğusundaki etkili olan hortum kasırgasının bir huzurevinde hasara yol açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, Belediye Başkanı Bob Blankenship de burada en az 20 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Amazon'un deposunda çökme

Illinois eyaletinde bir Amazon deposunda çökme meydana geldi. İşçilerin mahsur kaldığı belirtilirken, can kaybı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Cuma günü kasırga uyarısı yapılan bu eyaletlerde çok sayıda bina da yıkıldı.