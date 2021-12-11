ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu.

Kentin farklı noktalarında hortum meydana gelirken, Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day, çıkan hortumun bir bakımevinde büyük hasara yol açtığını söyledi.

Bakımevindeki hasar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı ve en az 20 kişi mahsur kaldı.

Birçok eyalet için uyarı yapılmıştı

Truman şehrindeki bir huzurevinin de hasar gördüğü, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.