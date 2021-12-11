Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA, Reuters
Arkansas'taki hortumda 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
ABD'nin Arkansas eyaletinde hortum meydana geldi. Hortum bir bakımevinde hasara neden oldu. Hasar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu.
Kentin farklı noktalarında hortum meydana gelirken, Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day, çıkan hortumun bir bakımevinde büyük hasara yol açtığını söyledi.
Bakımevindeki hasar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı ve en az 20 kişi mahsur kaldı.
Birçok eyalet için uyarı yapılmıştı
Truman şehrindeki bir huzurevinin de hasar gördüğü, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.
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