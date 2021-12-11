Tayvan'da COVID-19'un Omicron varyantı ilk kez görüldü.

Yetkililer, Eswatini'den gelen bir yolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Varyantlının yakınında seyahat eden 10 kişinin ev karantinasında olduğu ve testlerinin negatif çıktığı belirtildi.