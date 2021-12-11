Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Tayvan'da ilk kez Omicron'a rastlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]
Tayvan'da ilk kez bir kişide koronavirüsün Omicron varyantı tespit edildi.
Tayvan'da COVID-19'un Omicron varyantı ilk kez görüldü.
Yetkililer, Eswatini'den gelen bir yolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.
Varyantlının yakınında seyahat eden 10 kişinin ev karantinasında olduğu ve testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Omicron
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