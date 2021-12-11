Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli sağanak geliyor
Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar yarın da etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
23 il için "sarı" 3 il için "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kod uyarısı yapıldı.
Gök gürültülü sağanak beklenen Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için ayrıca "turuncu kod" uyarısı da yapıldı.
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