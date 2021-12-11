Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Komandolardan nefes kesen eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, eğitimleri süren komandoların metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesindeki atış talimine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimleri süren komandoların zorlu şartlardaki eğitimlerine ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.
"Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" başlığıyla yapılan paylaşımda, komandoların Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesinde atış talimi yaptıkları anların görüntüleri yer aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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