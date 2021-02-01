Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meryem Ana Heykeli'ni satarken yakalandılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki Meryem Ana Heykeli ve metal kase ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtalan ilçesinde yaşayan şüphelilerin çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri satacakları bilgisine ulaştı.
2 kişinin suçüstü yakalandığı operasyonda Ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen Meryem Ana Heykeli ve metal kase ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser
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