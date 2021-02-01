Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dolhan ile Kofçaz-1 göletlerinin son yağışlarla doluluk seviyesinin arttığı ve bu nedenle suyun kontrolsüz olarak akacağı duyuruldu.

Göletlerin dip savak vanalarının emniyeti sağlayacak şekilde açıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu tarihten itibaren gelebilecek akışlar dolu savaktan kontrolümüz dışında geçeceğinden her türlü taşkın riski göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."