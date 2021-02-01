Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Devlet Su İşleri Kırklareli Şube Müdürlüğü, Dolhan ile Kofçaz-1 göletlerinde taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dolhan ile Kofçaz-1 göletlerinin son yağışlarla doluluk seviyesinin arttığı ve bu nedenle suyun kontrolsüz olarak akacağı duyuruldu.
Göletlerin dip savak vanalarının emniyeti sağlayacak şekilde açıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bu tarihten itibaren gelebilecek akışlar dolu savaktan kontrolümüz dışında geçeceğinden her türlü taşkın riski göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir."
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