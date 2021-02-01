Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos 3 gündür deniz ulaşımını aksatıyor. Sahile demirleyen gemiler rüzgarın dinmesini bekliyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor. Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu
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