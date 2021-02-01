Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev ulaşım projelerini birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu'nun verdiği bilgilere göre, an itibarıyla kentte yapımı devam eden 5 hatta 91 kilometrelik metro yapımı sürdürülüyor.

Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosundan oluşuyor.

Halihazırdaki raylı sistem ağı 251 kilometre olan İstanbul'da, yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek. 342 kilometrenin yüzde 50'sini İstanbul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kazandırmış olacak.

Bakan Karaismailoğlu, "Sadece bu tablo dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesidir." dedi.

"Önceliğimiz vatandaşımızın mağdur olmaması"

Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattının özellikle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturması açısından ayrı bir önem arz ettiğini vurguladı.

Hastanenin yollarını vatandaşın mağdur olmaması için Bakanlığın yaptığını belirten Karaismailoğlu, metro hattında da durumun aynı olduğunu, "sözde siyasete" kulaklarını tıkayıp bu hattın yapımına da sahip çıktıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, metro hattının Metrokent, Onurkent, Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar ve Kayaşehir istasyonlarının bulunacağını belirtti.

Proje kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor.

"18 ayda bitirmiş olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projesini bu yılın sonunda halkın hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi

"Yani devraldığımız günden itibaren yüzde 95'lik kısmını 18 ayda bitirmeyi hedefledik. Bu metro hattı ile Bakanlık tarafından yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu entegre olacak. Bakırköy-Kirazlı metro hattı projemizin de tamamlanmasıyla Bakırköy sahilden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım sağlanmış olacaktır. Görüldüğü üzere, yaptığımız her proje İstanbul'da büyük bir ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanmakta ve en nitelikli şekilde gerçekleştirilmektedir. İnsanımızın ihtiyaçlarına kulak vererek, kafa yorarak, adımlarımızı planlı şekilde attığımız için halkımızın önüne her daim alnımız ak bir şekilde çıkabiliyoruz."

Karaismailoğlu, açıklamalarının ardından proje çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.