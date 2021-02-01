Çocuklarının terör örgütü PKK/KCK tarafından dağa kaçırılmasından Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 518’inci gününde sürüyor.

Selvi Öztürk de Kilis’ten 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Süleyman için oturma eylemine dahil oldu.

[Fotoğraf: AA]

Oğluna "geri dön" çağrısında bulundu

Öztürk, oğlunun 6 yıl önce kaybolduğunu ve daha sonra da dağa götürüldüğünü öğrendiğini söyledi.

Evladını çok özlediğini vurgulayan Öztürk, “Oğlum beni duyarsan, görürsen çık gel. Bu hasreti bitir yavrum, Çık gel, seni bağrıma basayım” sözleriyle oğluna seslendi.