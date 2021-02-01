Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir aile daha evlat nöbetine katıldı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK/KCK tarafından dağa kaçırılmasından Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 518’inci gününde sürüyor.
Selvi Öztürk de Kilis’ten 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Süleyman için oturma eylemine dahil oldu.
[Fotoğraf: AA]
Oğluna "geri dön" çağrısında bulundu
Öztürk, oğlunun 6 yıl önce kaybolduğunu ve daha sonra da dağa götürüldüğünü öğrendiğini söyledi.
Evladını çok özlediğini vurgulayan Öztürk, “Oğlum beni duyarsan, görürsen çık gel. Bu hasreti bitir yavrum, Çık gel, seni bağrıma basayım” sözleriyle oğluna seslendi.
Etiketler: Evlat Nöbeti HDP PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Manisa'da 4 gencin öldürüldüğü alanda yeni inceleme yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz