Muayene odaları, laboratuvarlar, çeşit çeşit ilacın bulunduğu ecza deposu...

Dışarıdan bakıldığında gerçek bir sağlık kuruluşu gibi görünen Esenyurt'taki 4 katlı binanın kaçak hastane olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 4 katlı binaya gitti. Tam donanımlı kaçak hastaneyle karşılaşan ekipler, durumu polise bildirdi.

Yaklaşık 15 çalışan, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bina mühürlendi, hastane müdürüyse aranıyor

Kaçak hastanedeki tıbbi cihazlara ekipler el koydu. İlaçlar imha edilmek üzere toplandı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaçak hastanenin müdürünün, ekiplerin binaya geldiğini öğrenince kaçtığı anlaşıldı. Polis müdürün yakalanması için çalışma başlattı.

Bina, ekiplerce mühürlendi.