Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli’de 13 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının takibi çalışmaları kapsamında Abdi İpekçi Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda yakalanan Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi.
2 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili, göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle biri Pakistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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