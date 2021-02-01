Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının takibi çalışmaları kapsamında Abdi İpekçi Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda yakalanan Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi.

2 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili, göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle biri Pakistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.