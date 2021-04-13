Bir süre önce Erdemli Belediyesi bünyesinde, gönüllü kadınlardan kurulan ritim grubu üyeleri ramazan ayına renk katmak için harekete geçti. İsteklerini belediye başkanına ileten ritim grubu üyeleri taleplerine olumlu yanıt aldı.

33 kadından oluşan ekip, ramazan arifesinde son hazırlıklarını tamamladı. Davulla tokmağı buluşturan kadınlar, ramazanın ilk günü vatandaşları sahura kaldırdı. Kadın zabıta müdiresi Esra Özcan ekibiyle birlikte davulcuların yanında yer aldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projede yer alan kadınları canı gönülden tebrik ettiğini söyleyerek, "Kadınlarımızın başladığı, kadınların içerisinde olduğu her güzellik daha da ehemmiyet kazanıyor, daha da bir önem kazanıyor. Ramazanın başlangıcından sonuna kadar inşallah insanlarımızı sahurda kadınlarımız uyandıracak" dedi.