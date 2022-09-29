Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili 13 şüpheli adliyede
[Fotograf: AA]
Mersin Mezitli'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 22 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 9 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.
Mersin'de 2 kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.
Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.
Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Mersin
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