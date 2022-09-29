Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
6 yaşındaki çocuğun tehlikeli tramvay yolculuğu kamerada
[Fotograf: DHA]
Bağcılar-Kabataş hattında 6 yaşındaki çocuğun tramvaya tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Laleli mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde 6 yaşında bir çocuğun tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü.
Çocuğun tramvayın arkasında yaptığı yolculuk trafikteki bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca tramvayın arka kısmındaki kısma tutunarak yolculuk yapan çocuk tramvayın fren yaptığını anlayınca durmasını beklemeden kendini yere bıraktı.
Etiketler: İstanbul
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