Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da hafif ticari araç dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ankara Nallıhan'da hafif ticari araç dere yatağına devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Oymaağaç Mahallesi yakınlarında Y.İ.B. idaresindeki hafif ticari araç, önce yol kenarındaki tarlaya, ardından da dere yatağına devrildi.
Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı H.G. sağlık ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze, aynı hastanenin morguna gönderildi.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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