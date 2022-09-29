1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan Karaköy’deki otoparkın depreme dayanıklılık testleri yetersiz çıktı ve yapının yıkılmasına karar verildi.

7 katlı otopark geçen cumartesi hizmete kapatıldı. Yapının önümüzdeki aylarda tamamen yıkılacağı, yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacağı duyuruldu.

Otoparkın tahliyesine başlandı ve otoparktaki araçların tamamı çıkarıldı.

“Üzüntülüyüm, çok fazla hatıramız var”

Yapının zemin katında bulunan ve yıllardır kiracı olan işletmeler taşınma telaşına girdi.

En eski kiracı olduğunu belirten Nadir Güllü, "Ben 68 yaşındayım ve 18 yaşından beri oradayım. Yarım asıra yaklaştı, az değil. Çıkmamız gerekiyorsa çıkacağız ama üzüntülüyüz. Çok fazla hatıramız var. Yıkılacağını duyan bir müşteri gelip yerdeki çiniden bir parça aldı. Bir başka müşteri ise kapı kolundan bir parça almak istedi. Müşteri yoğunluğundan orası bize yetmemeye başlamıştı. Bu yeni yerimizin inşallah daha ferah, daha geniş, daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.