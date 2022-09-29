Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
[Fotograf: AA]
Mersin ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi.
Mersin ve Şırnak'taki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin PKK/KCK Terör Örgütü
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