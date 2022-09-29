Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eczanede kadını darbeden şüpheli tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, eczanedeki bir kadını darbeden şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan eczanede bir kadının içeriye giren şüpheli tarafından darbedilerek yaralandığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Olayı M.Ç'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: İstanbul
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