Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da halay kavgası karakolda bitti
İstanbul'da bir düğünde erkek ve kız tarafı arasında istek şarkı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada gelin de darbedildi.
Kocatepe Mahallesi Yel Sokak'taki mekanda yapılan Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı konusunda gerginlik çıktı.
Oyun pistinde gelin ile damat tarafı arasında başlayan gerginlik, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. İki taraf arasındaki kavgada gelin de darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları polis merkezine götürdü.
Polis merkezinde tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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