Kumsallarda büyüyüp göz kamaştırıyor. Akdeniz'e özgü bir bitki türü olan kum zambakları eylül ayına veda ederken Mersin sahillerini süslüyor.

Ziraat Mühendisi Dr. Ayhan Aydın, "Ağustos ve ekim ayları bu bitkinin çiçeklenme dönemidir. Şu anda da çiçeklenmenin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Türkiye'nin doğal türüdür. Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz'in güney kesimlerinde görülebilmektedir" bilgilerini verdi.

"Soğanlarını yurt dışına çıkarmanın bedeli ağır"

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çiçekleri görmek isteyenler bu yıl da sahillere koştu. Endemik tür olarak dikkat çeken çiçekleri koparmanın ve soğanlarını yurt dışına çıkarmanın bedeli ise ağır.

Kum zambaklarına zarar verenler tam 109 bin 593 lira para cezası ödemek zorunda kalacak.

Türkiye'ye özgü türün korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Müdürlüğü de hassas bir çalışma yürütüyor.