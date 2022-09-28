Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 00:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de şehit olan polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıya ilişkin şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer'in teröristlerle çatıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevi'ne, terör örgütü PKK üyeleri tarafından saldırı düzenlendi.
Çıkan çatışmada koruma büro amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.
O hain saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kahraman polis teröristlere geçit vermedi
Saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer'in yere yatarak teröristlerle çatıştığı görüldü.
Görüntülerde, Sedat Gezer'in teröristlerin polisevine girmelerini engellediği ve şehit olmadan önce 1 teröristi öldürdüğü anlar yer aldı.
Kahraman polis memuru Sedat Gezer'in bu görüntüsü 2017'de İzmir'de teröristlerle çatışırken şehit olan Fethi Sekin'i hatırlattı.
Etiketler: Mersin Terör Saldırısı
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