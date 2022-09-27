Mezitli ilçesindeki polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

Polisevinin uzağına bırakılan bomba kontrollü patlatıldı

Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

"1 polis memurumuz şehit oldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının ardından Mersin'e gitti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu şunları söyledi:

"Olayda 1 polis memurumuz şehit oldu, bir polisimiz de yaralandı ancak hayati tehlikesi yok. Balkonda oturan bir sivil vatandaşımıza da bir kurşun isabet ediyor. Onun da şükür hayati tehlikesi yok. İki sivil vatandaşımız da yine patlamanın tesiriyle yüksekten atlama gerçekleştiriyorlar, onlarda da herhangi bir tehlike söz konusu değil."

[Polisevine silahlı saldırı] İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'de açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/qCDh4lh0xC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2022

"Yok olmaya mahkum olan terör örgütü sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz"

Bir teröristin kimliğinin büyük ölçüde belirlendiğini, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendirdiklerini aktaran Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu. Türkiye üzerine bu terör örgütlerinin oyun kurmasına vesile olanlar, onları destekleyenler, onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'yi bu konuda sınamaya çalışanların ortaya koymuş oldukları bütün bu kötülükleri kendilerine ters yüz edecek Türkiye'nin gücü de kudreti de var. Neredeyse yok olmaya mahkum olan bir terör örgütü Kuzey Irak'ta da, Suriye'de de sıkışan bir terör örgütü elbette ki sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz. Milletimiz bu konuda emin olsun arkadaşlarımız gereğini yerine getirdiler. Tekrar geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. "

"Bu olayla ilgili kimin bağı varsa onları bulur gereğini yerine getiririz"

İlk olarak elinde pompalı tüfek olan bir kişinin gözaltına alındığını belirten Soylu, "Konuyla ilgisi var mıdır yok mudur sorgusu devam ediyor. Onun dışında bu olaya yardım ve yataklık yapanlarla ilgili de gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Şunu herkes bilsin bu olayla ilgili kimin bağı varsa ve kim bu teröristlerin buraya gelmesine vesile olmuşsa biz onları bulur gereğini yerine getiririz. Bu konuda bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Soylu, olayın Mersin'de olmasının sebebinin de teröristin Mersin'i bilmesinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Savcılık soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını duyurdu.

[Fotoğraf: AA]