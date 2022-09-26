Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 9 limanı ziyaret edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Deniz Kuvvetler Komutanlığı'na ait gemiler Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 9 limana ziyarette bulunacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gemiler Karadeniz Ereğli, İstanbul Dolmabahçe, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, İzmir, Marmaris, Mersin ve İskenderun limanlarını yarın ziyaret edecek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Marmaris, Mersin ve Gölcük'te konserler verecek.
Vatandaşlar gemileri ziyaret edip, konserlere katılabilecek.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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