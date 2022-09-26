Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dil Bayramı' paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Dil Bayramı'na ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Türk Dil Bayramı’nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum. pic.twitter.com/jE4mPff5vO— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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