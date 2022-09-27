Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ayrıca, terörist hakkında Türkiye metropollerinde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.