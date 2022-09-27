İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen, 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2'si muvazzaf 4 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.