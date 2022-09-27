Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 08:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ilde FETÖ soruşturması: 16 gözaltı kararı
[AA (Arşiv)]
İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edilen, 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2'si muvazzaf 4 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Etiketler: İzmir FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri
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