Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 07:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Bakırköy'de hastane önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.
İddiaya göre, Avcılar’da gece saatlerinde meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi. Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay sırasında hastanede sivil halde bulunan Özel Harekat polisi saldırganlara karşılık verdi.
Özel Harekat polisinin karşılık vermesiyle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul
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