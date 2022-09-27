İddiaya göre, Avcılar’da gece saatlerinde meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi. Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay sırasında hastanede sivil halde bulunan Özel Harekat polisi saldırganlara karşılık verdi.

Özel Harekat polisinin karşılık vermesiyle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

