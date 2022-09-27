Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 05:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den Kuzey Ege'ye "fırtına" uyarısı
[Fotograf: AA]
Denizlere ait meteorolojik uyarı yayımlandı. Bugün Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgar yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar bugün güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.
Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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