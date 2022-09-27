Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 04:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da yangın: 5 ev küle döndü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 eve daha sıçradı. Ekiplerin müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken yangında 6 ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evine sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İnebolu, Abana, Bozkurt, Küre ve Çatalzeytin itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle alevlere müdahale edildi.
Beş evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
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