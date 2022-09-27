Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yangın çıkan balıkçı teknesi battı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir balıkçı teknesinde yangın çıktı. Yangına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri müdahale ederken, motor bölümünde yangın çıkan balıkçı teknesi battı.
Yıldız Tepe mevkiinde Pertev Birkan’a ait Kuzey 2018 adlı balıkçı teknesinde, motor arızası nedeniyle yangın çıktı.
Yangının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Teknede bulunan Pertev Birkan ve yanındakiler ekiplerce kurtarıldı.
Ekiplerin müdahalesine karşın bir bölümü yanan ve su alan tekne battı.
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