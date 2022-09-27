Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 04:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir iş yerine 2 saat içinde 2 molotofkokteylli saldırı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve 1 adet silahla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde E.İ'ye ait bir iş yerinin camına 2 saat arayla 2 molotofkokteyli atıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İş yerinde çıkan küçük çaplı yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve 1 adet silahla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: İzmir
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