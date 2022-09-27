Kaza dün saat 17.30 sıralarında İznik ilçesi, Derbent Mahallesi’nde meydana geldi.

Yenişehir’den İznik istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Eroğlu yönetimindeki kamyonet karşı yönden gelen Olcay Yaprak yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüleri ile kamyonetteki yolcular Mahsun Eroğlu, Kemal Eroğlu, Hüseyin Eroğlu, Mazlum Eroğlu ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emrah Kurt yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralıların sağlık durumları iyi

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.