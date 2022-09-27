Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tarım tecrübelerini paylaştı.

Kirişci, Endonezya'nın Bali kentinde, "Birlikte daha iyi, daha güçlü" temasıyla düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı’nda "Kadın ve Genç Girişimciliğini Hızlandırmada Dijital Tarım Dönüşümünün Rolü" temalı küresel foruma katıldı.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini aktardı.

"Kadınları teşviklerden öncelikli şekilde yararlandırıyoruz"

Tarım alanında yeni bir bilgi teknolojileri ürünü geliştirdiklerini paylaşan Kirişci, destekledikleri projeler arasından özellikle "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne dikkati çekti.

Kirişci, bu projeyle, üretimde verimliliği ve kaliteyi artırabilmek amacıyla köyde yaşamayı taahhüt eden üniversite mezunlarına tarım hayvancılık ve gıda alanlarında destek sunduklarını anlattı.

Bununla birlikte kırsal kalkınma programlarında kadın kooperatiflerine öncelik verdiklerini vurgulayan Kirişci, şunları söyledi:

"Bu çerçevede bakanlığımızca kooperatiflerin işlevlerini geliştirebilmek ve artırmak amacıyla kadınlar başta olmak üzere kooperatifler eğitim çalışmaları ve destek politikaları ile yerel düzeyde teşvik ediliyor. 2004’ten bu yana bakanlık olarak kadın çiftçilere kooperatifçilik konusunda eğitim sunuyoruz ve pozitif ayrımcılık gözeterek kadınları teşviklerden öncelikli şekilde yararlandırıyoruz. Bunlar bakanlığımızca yürütülen temel projeler."