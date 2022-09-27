İçişleri Bakanı Soylu'dan, Demirtaş'ın paylaşımına tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına "En güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır" sözlerini kullandı.
???????????????????? DEMİRTAŞ❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 27, 2022
Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin’deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış...
O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun.
Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır... pic.twitter.com/5JPNyYRD9r
Soylu, diğer bir paylaşımında ise Demirtaş'a yönelik, "Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor. Tendürek Amanoslar Çemçe-Madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor. Yakında Kandil'deki PKK yöneticisi kardeşi sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı bekleriz" değerlendirmesinde bulundu.
Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 27, 2022
Tendürek
Amanoslar
Çemçe-Madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor
Yakında Kandil'deki PKK Yöneticisi kardeşi SARI TORBAYA girdiğinde aynı mesajı bekleriz pic.twitter.com/TfREX33q35
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