İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır" sözlerini kullandı.

???????????????????? DEMİRTAŞ❗



Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin’deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış...



O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun.

Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır... pic.twitter.com/5JPNyYRD9r — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 27, 2022

Soylu, diğer bir paylaşımında ise Demirtaş'a yönelik, "Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor. Tendürek Amanoslar Çemçe-Madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor. Yakında Kandil'deki PKK yöneticisi kardeşi sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı bekleriz" değerlendirmesinde bulundu.