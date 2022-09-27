Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı programında konuştu.

Küresel ekonomik krizin Türkiye üzerindeki etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımlar atıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımların süreceğini dile getirdi:

"Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.https://t.co/IwYcBaeBMs pic.twitter.com/4UvK74GJRR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2022

"Türkiye Aile Destek Programı'nın bütçesini 40 milyar liraya çıkardık"

Sosyal destekler konusundaki ölçünün, Türkiye'nin imkanlarını tüm vatandaşlara paylaştıracak şekilde bir sistem kurduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sistemin en somut uygulamalarından biri de Türkiye Aile Destek Programı’dır. Daha önce 15 milyar liralık bir meblağ ile açıkladığımız bu programın bütçesini 40 milyar liraya çıkardık. Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak bu programla, bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanımıza destek olmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki her 10 haneden 1’ini kapsayacak bu program, sosyal devlet ilkesinin en üst aşamasıdır. Sosyal devletiz ve bunun gereğini de hayata geçiriyoruz."