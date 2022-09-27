Erzurum doğumlu, İnşaat Yüksek Mühendisi Aslan Polat, siyasi yaşamına belediyede başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve belediye başkanvekili seçilerek yerel yönetimlerde görev üstlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk girişi 1995 yılında oldu. Önce 1995 ardından 1999 genel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Erzurum milletvekili seçildi.

HAS Parti kurucuları arasında yer alan Aslan Polat siyasi çalışmalarını daha sonra AK Parti'de sürdürdü.

2007 seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

Aslan Polat bir süredir Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. 75 yaşında vefat eden Polat, son yolculuğuna Ankara Gölbaşı Camii'nden uğurlandı.

Cenaze namazında siyasetteki yol arkadaşları saf tuttu

Cenaze törenine, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç ile eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fazilet ve Saadet partilerinde Genel Başkanlık yapan Recai Kutan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 27'inci dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakçı da katıldı.

3 çocuk babası olan Aslan Polat'ın oğlu Muhammed Enes Polat halen TRT Haber Koordinatör Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Cenaze namazında Aslan Polat'ın ailesi, yakınları ve siyasetteki yol arkadaşlarının yanı sıra TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Genel Müdür Yardımcıları Hasan Öymez ve Fethi Fahri Kaya ile diğer yöneticiler de saf tuttu.

Polat'ın cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.