Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantısı programında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Mersin’de yaşanan hadiseyi gördük iki tane terörist kadını kimler istismar ediyor malum parlementoda olan parti. Adı parti ama dikkat edin terörist olarak kullandığı iki kadın ve bu iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin’de onlar ölüyor.

Bu nasıl bir vicdan nasıl bir beyin yıkıma yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl planlarınız için feda etti. Bunlar hangi yüzle bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar. Hangi yüzle bunlar biz Türk siyasi hayatında varız biz demokrasi biz Özgürlükçüyüz diyecekler. Bugüne kadar yüzlerce kadın bu batıl bir terör davası için kendilerine ne yaptı yok etti. Biz kadınlarımız da milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz.

[Mersin’deki terör saldırısı]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ne vicdan? Bu nasıl bir anlayış? Nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu 2 kadın kendilerini batıl davanız için feda etti? Üstelik de polisevimizi imha etmeye çalışırken.https://t.co/IwYcBaeBMs pic.twitter.com/fdIRLLZYWj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2022

"Yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kadınlarımıza özgüven kazandırmak olmuştur"

Sadece başörtüleri sebebiyle kızlarımızın polis coplarıyla inletildiğini yok sayamayız. Bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kadınlarımıza zulmedilemez. O dönem bitti, bunu biz başardık. Bu beşeri yanlışları inancımıza mal etmek yanlıştır.

Türkiye’nin 85 milyon vatandaşının kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla her bireyinin emeğine ihtiyacı var. Milli Mücadele’de cepheye cephane taşıyan kadınımızdaki ruh neyse bugün evinde, iş yerinde hayatın farklı alanlarında kendisi ailesi için çalışan kadınlarımızın gayreti de aynıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kadınlarımızı destekleyerek hayatın her alanında haklarını alabilmelerini sağlamak, onlara özgüven kazandırmak olmuştur.https://t.co/IwYcBaeBMs pic.twitter.com/jmnZCZF87W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2022

"Güçlü olmayan ailede milleti güçlü kılamazsınız"

Esasen bizim ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kadınlarımızı destekleyerek hayatın her alanında haklarını alabilmelerini sağlamak, onlara özgüven kazandırmak olmuştur. Elbette bazı alanlarda hala eksikliklere rastlanabilir. Gündemdeki diğer meseleler çözüldükçe bu konularda da yoğun gayret gösterme imkanına kavuşuyoruz.

Aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz. Çünkü varsa yoksa aile. Güçlü olmayan ailede milleti güçlü kılamazsınız. Batının yaşadığı ve geleceğini tehdit edecek düzeye çıkan sıkıntıların temelinde ailenin aşınması ve dağılmasının yer aldığını görüyoruz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası vizyonumuzu ailenin korunması ve geliştirilmesi hassasiyetiyle yürütmekte kararlıyız. Bu konudaki en büyük desteği de kadınlarımızdan alacağıma inanıyorum.

"Ankara’nın bu saatten sonra sağlıkta sorunu kalmayacaktır"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi asırlık eserlerle donatırken gözümüz hep gelecekteki büyük hedeflerimizde olmuştur. Bundan 11 yıl önce 'Türkiye hazır hedef 2023' diyerek cumhuriyetin en iddialı kalkınma programını milletimizle paylaşmıştık. Artık 2023’e bir adım mesafede olduğumuz şu dönemde yeni hedefimizi 2053 vizyonu çerçevesinde şekillendiriyoruz. Çünkü biz bu milletin dertleriyle dertleniyoruz.

Yarın Ankara’nın ikinci dev şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Birinci şehir hastanesi kadar büyük, dev bir hastane. Ankara’nın bu saatten sonra sağlıkta sorunu kalmayacaktır. Yarın saat 14.00’te açılışı yapacağız. Hasta kabulleri de başladı.

"Türkiye Aile Destek Programı’nın bütçesini 40 milyar liraya çıkardık"

Geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiğimiz “İlk evim ilk iş yerim” projesinin milletimiz tarafından nasıl memnuniyetle karşılandığını gördük. Dün Kabine Toplantısı’nın ardından açıkladığımız yeni sosyal yardım programlarını da yine bu yaklaşımla milletimize sunduk. Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkartarak, ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak bir sistem kurduk.

Bu sistemin en somut uygulamalarından biri de Türkiye Aile Destek Programı’dır. Daha önce 15 milyar liralık bir meblağ ile açıkladığımız bu programın bütçesini 40 milyar liraya çıkardık. Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak bu programla, bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanımıza destek olmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki her 10 haneden 1’ini kapsayacak bu program sosyal devlet ilkesinin en üst aşamasıdır. Sosyal devletiz ve bunun gereğini de hayata geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.https://t.co/IwYcBaeBMs pic.twitter.com/4UvK74GJRR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2022

"Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselteceğiz"

Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık. Atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

Kendileri bu ülke ve millet için tuğla üstüne tuğla koymadığı, herhangi bir meselede çözüm teklifi getirmediği, geleceğe yönelik herhangi bir program sunmadığı halde iktidar bekleyenleri inşallah 2023’te bir kez daha milletçe hüsrana uğratacağız.

Emin olun 2023’te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Bildiğiniz gibi 20 yıl içinde çok emekliye ayrılanlar oldu. Şimdi devamı geliyor. Ama biz çok çalışacağız. Biz çok çalışalım ki emekliler kervanı yol alsın. Yeter ki biz önce kendi beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım."