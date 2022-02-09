Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
İzmir-Batman seferini yapan A.O. idaresindeki yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde H.S'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, tırdaki M.H.S'nin hayatını kaybettiğini, yolcu otobüsündeki 13 kişinin de yaralandığını belirledi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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