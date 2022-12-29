Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 07:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde başlatılan operasyona 300 personel katılıyor.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yılbaşı öncesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon başlattı.
Uzun süren takip neticesinde 30 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.
Şafak vakti 45 ekip ve 300 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Mersin Narkotik Uyuşturucu
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