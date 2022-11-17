Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.F., Y.E., İ.K., M.K., E.K. ve M.Ü. gözaltına alındı.
Adreslerde 5 kilo 352 gram uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 66 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 tüfek ve 55 kartuş, 11 tabanca fişeği, 4 çalıntı cep telefonu ve 4 bin 15 lira ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 10:34
- 10:34
- 10:25
- 10:03
- 10:20
Sıradaki Haber
Bingöl'de kar etkili
Yükleniyor lütfen bekleyiniz