İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.F., Y.E., İ.K., M.K., E.K. ve M.Ü. gözaltına alındı.

Adreslerde 5 kilo 352 gram uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 66 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 tüfek ve 55 kartuş, 11 tabanca fişeği, 4 çalıntı cep telefonu ve 4 bin 15 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.