Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de kar etkili
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar sabaha kadar etkisini sürdürdü.
Yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. İlçe merkezinde ise beyaz örtüyle sonbahar renklerinin bütünleşmesi görüntülendi.
Karayolları ekipleri, şehirler arası yollarda kar küreme aracıyla çalışma yürüttü.
Etiketler: Bingöl Hava Durumu Kar Yağışı
Son Haberler
- 10:34
- 10:34
- 10:25
- 10:03
- 10:20
Sıradaki Haber
Selimiye'de restorasyon sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz