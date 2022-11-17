Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da tren otomobile çarptı: 1 ölü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Söke-Denizli seferini yapan yolcu treni jandarma kavşağındaki hemzemin geçitte Mikail Börekçi'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından tren seferinin yeniden başlayacağı belirtildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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