Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Karabük'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydınlıkevler Mahallesi 616 Sokak'ta otomobili ile ilerleyen 58 yaşındaki Remzi Gökdoğan, aracının kontrolünü kaybetti.
Kaldırıma çıkarak durabilen otomobili gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüyü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Gökdoğan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Karabük
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