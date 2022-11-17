Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 08:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat’ta 3 kişi silah ile vurulmuş halde bulundu
[Fotograf: İHA]
Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.
Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu. İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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