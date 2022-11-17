Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
[AA (arşiv)]
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde, beklenen lodos nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağı ifade edildi.
Açıklamada, "Avcılar - Bostancı, Avcılar - Bakırköy - Kadıköy, Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring), Bostancı - Karaköy - Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş" seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Etiketler: İstanbul Marmara Bölgesi
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