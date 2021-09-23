Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de 336 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi'nde sahte içki üretimi gerçekleştirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Adrese düzenlenen operasyonda, 336 litre sahte içki, imalatta kullanılan tüp, damıtma aparatı ve anason kitleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Mersin Sahte İçki
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